Организатор борделя в Боровлянах приговорен к 14 годам колонии

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организатор подпольного борделя в Боровлянах приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, сообщили корреспонденту БЕЛТА в суде Минского района.

Мужчине также придется выплатить штраф в размере 400 БВ (сейчас БВ составляет Br25,5).

Он признан виновным по ч.2 ст.166 (изнасилование, совершенное повторно), ч.2 ст.167 (насильственные действия сексуального характера), ч.1 ст.171 (организация проституции, содержание притона для занятия проституцией). Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.

Как ранее сообщили в МВД, подпольный бордель под Минском был ликвидирован в ночь на 28 июля 2018 года. На момент спецоперации в коттедже находились 34 мужчины и 18 девушек, среди которых были супружеские пары и студенты. Возраст участников варьировался от 20 до 45 лет.

Помимо случайных участников, по информации МВД, на вечеринках присутствовали проститутки, ведущие тематических конкурсов, бармены и другие представители обслуживающего персонала, услуги которых входили в стоимость посещения. Также в оплату включался алкоголь, еда, пользование сауной и бассейном. Стоимость входа для мужчин составляла от Br200 до Br370, для пары - Br120. Представительницы слабого пола участвовали в мероприятии бесплатно. В последующем постоянным членам клуба предоставлялись скидки.-0-