Органы финансовых расследований возбудили 20 уголовных дел за выплаты зарплаты в конвертах

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13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси органы финансовых расследований возбудили 20 уголовных дел по установленным фактам выплаты зарплаты в конвертах. Об этом сообщила начальник управления документальных проверок Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Марина Дробышевская на онлайн-конференции в пресс-центре БЕЛТА."По состоянию на сегодняшний день уже органами финансовых расследований возбуждено 20 уголовных дел по установленным фактам выплаты зарплаты в конвертах. И, наверное, самые яркие примеры - это факты выплаты зарплаты в конвертах, которые пересечены Департаментом финансовых расследований и нашим управлением по Брестской области в отношении 3 коммерческих структур Минска и Бреста. Сумма выданных работникам так называемых серых зарплат составила более Br11 млн", - рассказала Марина Дробышевская.В частности, по ее информации, Департаментом финансовых расследований пресечена противоправная деятельность учредителя и директора одного из минских обществ, который при пособничестве должностных лиц предприятия склонил работников отдела маркетинга к формальной регистрации их в качестве индивидуальных предпринимателей и выплачивал им зарплату в конверте под видом дохода от предпринимательской деятельности. При этом в трудовых отношениях между работниками и обществом никаких изменений не произошло. "Работники располагались на своих рабочих местах по месту нахождения общества, работали полный рабочий день, пользовались имуществом общества и в случае контактов с клиентами представлялись именно работниками общества. В качестве ИП они не осуществляли самостоятельную предпринимательскую деятельность и не несли никаких рисков и имущественной ответственности ", - пояснила начальник управления.Как добавила Марина Дробышевская, разница состояла лишь в том, что после регистрации в качестве ИП, работники отдела маркетинга стали официально получать в обществе минимальную заработную плату, которая по состоянию на сегодняшний день установлена в размере Br400, остальные выплаты им перечислялись уже как выплаты индивидуальным предпринимателем. "И вот с использованием такой противоправной схемы 21 работнику предприятия с января 2015 года по июнь 2021 года было выплачено около Br10 млн зарплаты в конверте. С этих выплат соответственно не начислялись и не уплачивались обязательные страховые взносы в Фонд социальной защиты населения и подоходный налог", - рассказала она. Таким образом, государству причинен ущерб в сумме Br2,5 млн. В отношении учредителя и директора этого общества, а также должностных лиц предприятия возбуждено уголовное дело, а на их имущество стоимостью около Br4,5 млн наложен арест.По информации эксперта, также были достаточно показательны в качестве примера установленные факты выплаты зарплаты в конверте директорами двух частных предприятий, осуществляющих деятельность в области строительства в городе Бресте. Установлено, что директоры коммерческих структур для снижения размера подлежащих к уплате обязательных страховых взносов более года выплачивали заработную плату своим работникам двумя способами: официально выплачивали минимальную заработную плату с зачислением на карт-счета этих работников и наличными без отражения по бухгалтерскому и налоговому учету. Источниками выплат зарплаты в конвертах являлись денежные средства в одном случае выводимые на расчетные счета подконтрольных директору индивидуальных предпринимателей по фиктивным договорам строительного подряда, а во втором случае выплачиваемые самим же работником в виде компенсации по заключенным с ними фиктивным договорам об использовании личного имущества в служебных целях. "С использованием таких схем руководители выплатили работникам серую зарплату в конвертах на сумму в первом случае Br835 тыс., во втором случае - Br420 тыс. Установленный государству ущерб составил Br292 тыс. и Br147 тыс. соответственно. По данным фактам в отношении директоров возбуждены уголовные дела, а также принимаются меры по возмещению этого ущерба в бюджет ", - сообщила начальник управления.-0-