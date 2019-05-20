Основной версией гибели сотрудника ГАИ является суицид

20 мая, Минск /Павел Горбач - БЕЛТА/. Информация о возможном похищении сотрудника ГАИ не подтверждается, основной версией является суицид. Об этом сообщил журналистам начальник главного следственного управления СК Евгений Архиреев, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам заместителя начальника главного управления уголовного розыска МВД Максима Свирида, еще в апреле сотрудник ГАИ подготовил сообщения суицидальной направленности своим сослуживцам и родственникам.

При этом правоохранители продолжают разыскивать автомобиль, который подвозил сотрудника ГАИ.

Как сообщалось, тело 22-летнего лейтенанта милиции Евгения Потаповича с признаками насильственной смерти было обнаружено 16 мая около 20.45 в лесу под Могилевом. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ст.362 УК (убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка). На месте обнаружения тела изъяты вещественные доказательства: личные вещи, документы (в т.ч. служебное удостоверение), мобильный телефон, табельное оружие.

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