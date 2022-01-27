Отец и дочь погибли при пожаре в Калинковичском районе

27 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли при пожаре дома в Калинковичском районе, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сигнал о пожаре жилого дома по ул. Озерной в д. Шарейки поступил 26 января в 8.51. Когда спасатели прибыли к месту вызова, дом горел открытым пламенем.

Хозяин дома 1948 года рождения жил один. Его дочь 1978 года рождения была прописана здесь, однако по этому адресу почти не проживала. Со слов соседей, отец и дочь характеризовались посредственно, периодически употребляли алкоголь, курили.

Спасатели ликвидировали пожар. В горящей комнате на полу обнаружили два обгоревших тела: хозяина дома и его дочери. Огонь уничтожил кровлю, повредил потолочное перекрытие и имущество в доме.

Причина пожара устанавливается. Рассматривают версию о неосторожном обращении с огнем при курении одного из погибших.-0-

Фото МЧС