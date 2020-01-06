Отец и сын погибли при пожаре дома в Ошмянском районе

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отец и сын погибли при пожаре частного дома в Ошмянском районе, на месте работают следователи. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Сегодня в 7.15 жители деревни Бервенцы Ошмянского района сообщили о том, что в деревне горит жилой дом. "В результате пожара погибли проживающие в нем 80-летний отец и его 48-летний сын. Огнем уничтожена кровля дома, повреждено находившееся в нем имущество", - проинформировали в СК.

Следователи совместно со специалистами ГКСЭ, сотрудниками МЧС осматривают место происшествия, установлен вероятный очаг возгорания. "По предварительным выводам, причиной возникновения пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Установлено, что ранее 48-летний мужчина неоднократно курил в постели", - рассказали в СК.

Назначено производство судебно-медицинских и пожарно-технической экспертиз. Ошмянский районный отдел СК по факту гибели мужчин проводит проверку.-0-