Отравившегося бытовой химией малыша перевели в Брестскую областную больницу

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После консультаций принято решение о переводе двухлетнего малыша, который отравился бытовой химией, из Пинска в Брестскую детскую областную больницу для оказания специализированной медпомощи. Такая информация размещена на сайте Пинского горисполкома, сообщает БЕЛТА.

Проведены все необходимые лабораторно-диагностические и лечебные мероприятия. К спасению жизни и здоровья ребенка привлечены ведущие специалисты здравоохранения.

Несчастный случай произошел 6 апреля в Пинске. Оставленный на несколько минут без присмотра ребенок отравился дезинфицирующим средством. Жительница Пинска отвела своего двухлетнего сына в туалет, после чего вышла на кухню. Спустя несколько минут женщина услышала кашель ребенка. Вернувшись, она обнаружила, что мальчик выпил небольшое количество дезинфицирующего средства, емкость с которым находилась на полу. Бригада скорой медицинской помощи доставила ребенка в учреждение здравоохранения.-0-