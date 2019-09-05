Отравившихся грибами в Кобрине мать и ребенка перевели в минский НПЦ

5 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Отравившихся грибами в Кобрине мать с ребенком перевели в Минский НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель главного врача Брестской областной больницы Вячеслав Гавриленко.

"В ночь с 3 на 4 сентября женщина была переведена на лечение в Минск. Муж находится у нас, состояние тяжелое", - сказал начмед облбольницы. По его словам, пострадавшую перевезли в 9-ю клиническую больницу, туда же доставили и ребенка. "Судя по анамнезу, семья отравилась бледной поганкой", - добавил Вячеслав Гавриленко.

Как сообщалось, несчастный случай произошел в Кобрине 3 сентября. Молодая семья - 24-летний мужчина, 22-летняя женщина с ребенком в возрасте 1,5 лет - самостоятельно обратилась в центральную районную больницу с жалобами на плохое самочувствие. Со слов пациентов они употребляли в пищу грибы. Медицинская помощь семье была оказана своевременно. В тот же день с учетом тяжести состояния пациентов их перевели в областную больницу, а ребенка - в областную детскую больницу.-0-