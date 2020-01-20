Парень погиб под колесами автомобиля в Пружанском районе

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Mercedes в Пружанском районе сбил парня, который сидел на дороге . Такую информацию разместила в своем Тelegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Авария произошла ночью 19 января на 39-м км автодороги Слоним - Высокое. "Жертвой ДТП стал 21-летний сельчанин. Около трех часов ночи наезд на него совершил 28-летний водитель Mercedes", - рассказала Ольга Чемоданова.

Молодой человек сидел посреди проезжей части и не был обозначен светоотражающим элементом. От полученных травм он скончался на месте.-0-