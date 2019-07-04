Парень получил травмы во время катания в витебском скейт-парке

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебским городским отделом Следственного комитета проводится проверка по факту травмирования 16-летнего юноши, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"Установлено, что подросток днем 1 июля упал во время катания на велосипеде в скейт-парке вблизи летнего амфитеатра в Витебске. В результате падения он получил телесные повреждения", - проинформировали в СК.

Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, изъяты записи камер видеонаблюдения, расположенных по периметру объекта, опрошены родственники юноши, опрашиваются очевидцы. Сейчас молодой человек находится в учреждении здравоохранения.-0-