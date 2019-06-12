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Парень в наушниках попал под поезд в Гомеле

Происшествия 12.06.2019 | 13:19
Фото из архива
Фото из архива

12 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле молодой человек 1998 года рождения попал под дизель и был госпитализирован в реанимацию, сообщил корреспонденту БЕЛТА гомельский транспортный прокурор Сергей Казакевич.

ЧП произошло сегодня на Моховом переезде в 3.45. Молодой человек шел в наушниках. На переезде был закрыт шлагбаум, работала сигнализация. Предварительно установлено, что парень среагировал на грузовой поезд, пропустив его, однако затем, не дожидаясь, пока откроется шлагбаум, начал идти, споткнулся и упал между рельсами. "В это время приближался дизельный поезд, машинист которого подал сигнал, применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Пострадавший оказался под вторым вагоном состава. Парень получил травмы головы и позвоночника, его госпитализировали в реанимацию. На данный момент он пришел в сознание", - рассказал транспортный прокурор.

Следователи проводят проверку.

Сергей Казакевич обратил внимание, что в этом году на железной дороге в регионе это уже второе ЧП, когда пешеходы были в наушниках. В апреле поезд насмерть сбил 15-летнюю школьницу в Рогачеве. За весь прошлый год было два случая травмирования людей в наушниках на железнодорожных путях.-0-

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