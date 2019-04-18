В Рогачеве школьницу насмерть сбил поезд

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поезд насмерть сбил 15-летнюю школьницу в Рогачеве, сообщил БЕЛТА официальный представитель МВД Александр Марченко.

Инцидент произошел вечером 17 апреля. Машинист применял экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось. "Около 17.30 на станции Рогачев под товарняк Могилев-Калинковичи попала 15-летняя местная жительница. Десятиклассницу доставили в больницу с травмами, от которых она скончалась около 21.00. Проводится проверка", - рассказал Александр Марченко.

Как сообщили в Следственном комитете, по предварительным данным, школьница слушала в наушниках музыку и была увлечена телефоном. В связи с этим она не заметила приближение товарного поезда и не услышала подаваемый машинистом звуковой сигнал. Девушку отбросило на платформу.

С начала года на железной дороге в Беларуси зафиксировано 29 несчастных случаев, в результате которых погибли 22 человека. Пересекать железнодорожные пути необходимо только в установленных местах - по оборудованным пешеходным переходам, мостам, переездам. Необходимо убедиться перед этим в отсутствии движущегося поезда. Категорически запрещено ходить по путям, пересекать их перед близко идущим поездом, переходить железнодорожные переезды при закрытом шлагбауме или при красном сигнале светофора, подлезать под вагоны для прохода через рельсы.-0-