Парикмахер из Украины приторговывал в Бресте наркотиками

24 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте оперативники задержали с наркотиками гражданина Украины, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Утром 20 ноября сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД совместно с коллегами из Ленинского РОВД при силовой поддержке бойцов ОМОНа задержали 30-летнего гражданина Украины. У него оперативники обнаружили почти 9 г мефедрона и 80 г марихуаны.

Мужчина несколько лет проживает в областном центре и работает в сети мужских парикмахерских. Однако помимо легального дохода у него появился дополнительный заработок в сфере незаконного оборота наркотиков. Оказалось, фигурант покупал наркотические вещества в Минске и продавал их в Бресте. В ходе обыска в съемной квартире сотрудники милиции обнаружили и изъяли около 25 г галлюциногенных грибов, 5 марок LCD и граненый стакан с мефедроном (около 100 г).

Мужчина сознался в содеянном, он задержан. Возбуждено уголовное дело. За незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.-0-