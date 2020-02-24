Парня оштрафовали за купание в аквариуме гомельского магазина

24 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Парня из Брагинского района оштрафовали за хулиганство в гомельском магазине, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Гомельского облисполкома.

Молодой человек 21 февраля залез в аквариум с рыбами в одном из магазинов по ул. Мазурова в Гомеле, достал что-то со дна и ушел. Действия необычного покупателя попали на видео. Руководство торгового центра обратилось с заявлением в милицию.

Сегодня 23-летний молодой человек самостоятельно пришел в РОВД и объяснил причину своего поступка. "Он рассказал, что в тот день сделал предложение руки и сердца девушке, а она выбросила кольцо в аквариум. Парень попросил продавца принести сачок, чтобы достать золотое украшение. Но дожидаться помощи не стал и залез в воду. Найдя кольцо, ушел вместе с девушкой, которая снимала его действия на видео", - рассказали в УВД.

В отношении молодого человека составлен административный протокол по ст.17.1 КоАП (мелкое хулиганство), он должен заплатить штраф.-0-