Парня с пакетом марихуаны задержали в Гомельском районе

16 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе оперативники наркоконтроля Советского РОВД Гомеля совместно с сотрудниками Гомельской таможни задержали 18-летнего парня с пакетом марихуаны, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

События разворачивались поздно вечером 13 ноября. При обыске у молодого человека, жителя областного центра, нашли и изъяли полимерный пакет с измельченным веществом зелено-коричневого цвета. Эксперты вынесли заключение, что это марихуана. Масса - более 710 г.

По факту незаконного хранения наркотических средств возбуждено уголовное дело.-0-