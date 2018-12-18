Партию психотропа почти на $200 тыс. изъяли в Крупском районе

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники УВД Миноблисполкома пресекли крупный канал поставки особо опасного психотропа в Беларусь, изъято товара на сумму около $200 тыс, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Минского облисполкома Надежда Ерашова.

Операция по задержанию дилера проходила в Крупском районе. "Автомобиль Kia ехал со стороны России и направлялся в столичный регион. Оперативники владели достоверной информацией, что в авто находится человек, имеющий непосредственное отношение к незаконному обороту наркотика, - рассказала Надежда Ерашова. - При осмотре автомобиля и обыске подозреваемого наркоконтролеры обнаружили и изъяли около 4 кг особо опасного психотропного вещества - мефедрона. По предварительной информации, курьер реализовывал его в Минске и в Минском районе".

Заниматься наркоторговлей мужчина начал около года назад. На протяжении несколько месяцев работал закладчиком, забирая в определенных местах маленькие партии товара весом 0,5-1 г. После чего перезакладывал их для потребителей, оборудуя новые тайники. "Спустя некоторое время ему предложили стать курьером. На этой ступени он в определенных местах забирал психотроп, который после перефасовывал и сооружал тайники для мелких дилеров, - проинформировала Надежда Ерашова. - Позже доверили ввозить психотроп с территории другого государства, однако на этом обязанности не заканчивались. Кроме перевозки, необходимо было перефасовать порошок и найти новые места для тайников. Стоит отметить, что фасовкой товара драгдилер занимался в лесу, а все необходимое - весы, упаковочный материал, изоленту - возил в авто".

Даже в момент задержания психотроп просто лежал в багажнике. Мужчина настолько был уверен в своей безнаказанности, что даже не попытался спрятать наркотик.

Сейчас устанавливаются другие обстоятельства противоправной деятельности задержанного. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров). Проводится расследование.-0-