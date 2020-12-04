4 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Партию табака для кальяна изъяли у предпринимателя в Осиповичах. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

"1 декабря во время проверочных мероприятий в торговом павильоне на ул.Сумченко выявлен факт незаконного хранения и реализации курительных табачных изделий, - отметили в УВД. - В этом помещении сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями РОВД совместно с представителями инспекции по налогам и сборам и таможни обнаружили и изъяли 285 пачек курительного средства для кальяна различных наименований российского производства. Товар не был промаркирован в установленном порядке акцизными марками Республики Беларусь".

Индивидуальный предприниматель рассказал, что приобрел табачные изделия в Российской Федерации для продажи. Соответствующих документов на табак, как и лицензии на реализацию, у 27-летнего местного жителя не было. Вначале молодой человек торговал безакцизным табаком из-под полы, а затем выставил пачки на витрину. Табачные изделия на сумму более Br5 тыс. изъяты. Проводится проверка.

Мужчине грозит административная ответственность. Согласно ч.1 ст.12.23 КоАП - наказание в виде штрафа от 150 до 300 базовых величин (1БВ - Br27) с конфискацией предмета административного правонарушения.-0-