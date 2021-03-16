Пассажир "БМВ" погиб в аварии в Бресте

16 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в ДТП погиб пассажир легковушки, второй госпитализирован, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал официального представителя МВД Ольги Чемодановой.

Авария произошла 16 марта примерно в час ночи на улице Янки Купалы. По предварительной информации, 21-летний водитель "БМВ 523", находясь в состоянии опьянения (1,4 промилле), не справился с управлением, наехал на бордюрный камень, затем врезался в заборное ограждение разделительного газона. После этого машина остановилась на встречной полосе.

В результате дорожно-транспортного происшествия 35-летний пассажир легковушки погиб, а 21-летнего доставили в больницу. Водитель не пострадал.

Ночью на месте ДТП работали сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. По факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств возбуждено уголовное дело.-0-