Пассажир рейсового автобуса пытался ввезти психотроп через "Новую Гуту"

14 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Новая Гута" пресечен незаконный ввоз из Украины в Беларусь особо опасного психотропного вещества, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельской таможне.

При таможенном контроле рейсового автобуса сообщением Одесса-Минск служебная собака своим поведением указала на возможное наличие наркотиков либо психотропов у гражданина Беларуси.

При личном таможенном досмотре у пассажира обнаружен прозрачный полиэтиленовый пакет с 8 марками с рисунком. Также выявлены электронные весы, черный непрозрачный пакетик с частицами растительного вещества зеленого цвета, бумажный самодельный конверт с частицами порошка белого цвета и другие предметы, предположительно, со следами наркотических средств.

По заключению эксперта Управления государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области, эти марки являются особо опасным психотропным веществом, не используемым в медицинских целях, - 2C-B-NBOMe.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч.2 ст.328-1 Уголовного кодекса Беларуси.-0-

Фото Гомельской таможни