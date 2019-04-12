Пассажир вылетел из авто и погиб в Буда-Кошелевском районе

12 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Буда-Кошелевском районе вечером 11 апреля произошла авария, в которой погиб человек, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

"При выезде со второстепенной дороги на трассу М5 Минск-Гомель 40-летняя водитель на Volkswagen не убедилась в безопасности проезда перекрестка и столкнулась автомобилем Citroеn, который двигался по главной дороге в направлении Минска", - рассказали в ГАИ. От удара пассажира Volkswagen, который ехал на заднем сидении, выбросило на проезжую часть. 35-летний мужчина умер на месте происшествия.

Как уточнили в Госавтоинспекции, водители автомобилей были пристегнуты ремнями безопасности, мужчина-пассажир - нет.

Также инспекторы напомнили, что на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу авто и другим ТС, приближающимся к нему по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения.-0-