Пассажирка такси пострадала в аварии в Бресте

19 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в дорожно-транспортное происшествие попал автомобиль такси. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Авария случилась 18 апреля. По предварительной информации, автомобилем такси марки "Фольксваген" управлял 20-летний водитель. Поворачивая с улицы Брестских дивизий на Республиканскую, он проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с двигавшейся во встречном направлении "Ауди", за рулем которой был 58-летний брестчанин.

В результате ДТП пострадала 50-летняя пассажирка такси. Ее госпитализировали.-0-

Фото МВД