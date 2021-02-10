Пассажирский автобус горел в Чашникском районе

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чашникском районе загорелся пассажирский автобус, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

9 февраля в 18.00 спасателям поступило сообщение о возгорании автобуса в деревне Гора. "Прибывшие к месту вызова подразделения МЧС обнаружили открытое горение автобуса МАЗ 256, принадлежащего филиалу "Автотранспортное предприятие №14 города Лепеля" ОАО "Витебскоблавтотранс". Как выяснилось позже, находясь на маршруте, водитель автобуса, мужчина 1956 года рождения, на остановке в деревне Гора вышел на улицу, а когда вернулся на водительское место, увидел возгорание. Мужчина пытался зайти в салон автобуса, чтобы взять огнетушитель, но из-за сильного дыма это сделать было уже невозможно", - уточнили в управлении.

В результате пожара в автобусе уничтожен моторный отсек, кабина и салон. Пассажиров в это время внутри не было, никто не пострадал.

Проводится проверка, причина случившегося устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, короткое замыкание электропроводки автобуса.-0-