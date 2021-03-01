1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский поезд Брест - Минск столкнулся со стадом лосей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Инцидент произошел 28 февраля. "В 7.32 поступило сообщение о столкновении пассажирского поезда №702 Брест - Минск со стадом лосей возле железнодорожной станции Бронная Гора в Березовском районе Брестской области. Погибло одно животное. Пострадавших людей нет. Электровоз получил механические повреждения", - рассказали в пресс-службе.

Задержка в движении поезда составила 50 минут. -0-