Пациент гомельской туббольницы разбился, спускаясь через окно

27 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский городской отдел СК проводит проверку по факту гибели пациента Гомельской областной туберкулезной клинической больницы, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Известно, что 26 мая мужчина 1956 года рождения, находящийся на лечении, пытался покинуть учреждение. Для этого он связал простыни и через окно хотел спуститься с четвертого этажа на улицу. Однако в какой-то момент сорвался вниз и разбился.

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия и мотив действий мужчины.-0-