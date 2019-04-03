В Новополоцке рабочий погиб после падения с высоты

3 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Рабочий в Новополоцке во время монтажных работ сорвался с высоты и погиб на месте происшествия, сообщили БЕЛТА в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.
Трагический случай произошел 2 апреля в 15.15 при выполнении монтажных работ на колонне аминовой установки газов и рефлекса на территории ОАО "Нафтан". Примерно с высоты 30 м упал 23-летний монтажник. От телесных повреждений молодой человек умер до приезда скорой помощи.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Новополоцкого ГОВД. Материал проверки по факту случившегося передан в Новополоцкий ГОСК.-0-
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