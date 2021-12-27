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27 декабря 2021, 21:01

Пчеловод выиграл суд по делу о возмещении вреда из-за гибели пчел

Фото из архива
Фото из архива

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевский областной суд оставил без изменения решение суда первой инстанции по гражданскому делу по иску о возмещении вреда и упущенной выгоды в результате гибели пчел, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу облсуда.

Обращаясь в суд, истец сообщил, что является пчеловодом и имеет в своем подсобном хозяйстве пасеку, состоящую из 46 пчелосемей. Пасека полностью соответствует санитарным требованиям, болезней и вредителей пчел не выявлено, находится вблизи полей СЗАО "Горы", засеянных рапсом. 27 мая 2021 года он заметил, что пчелы не попадают на прилетные доски, бьются о стенки ульев, ползают в траве. Полагая, что пчелы отравлены, на следующий день истец обратился с заявлением в ОВД Горецкого районного исполнительного комитета, Горский сельский исполнительный комитет. В тот же день комиссия осмотрела пасеку и составила акт о гибели пчел.

В последующем Горецкая районная ветеринарная станция установила факт гибели 46 пчелосемей в результате отравления пестицидами.

Мужчина сообщил, что в мае СЗАО "Горы" проводило обработку полей, засеянных рапсом, с использованием высокотоксичного препарата. Причем о запланированных работах общество предварительно не оповестило через средства массовой информации.

Ссылаясь на эти обстоятельства, истец обратился в суд Дрибинского района, решением которого его требования о возмещении материального вреда и убытков в сумме Br29 780 удовлетворены.

Посчитав решение суда первой инстанции незаконным, представитель СЗАО подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить решение суда.

Было установлено, что 23 мая СЗАО проводило обработку озимого рапса вблизи деревни Слобода Горецкого района. При этом население, собственники пасек близлежащих населенных пунктов, на границе с которыми размещаются подлежащие обработкам площади, не были оповещены о запланированных работах (за 4-5 суток) через СМИ и объявления в населенных пунктах. Кроме того, обработка полей по данным путевых листов проводилась с 10.00 до 19.00, в то время как по саннормам и правилам это следует делать в поздние часы.

Поскольку в суде установлено, что ответчик проводил обработку полей с использованием высокотоксичного для пчел средства защиты растений с нарушением установленных требований, что привело к гибели пчел и повлекло причинение вреда имуществу истца, судом апелляционной инстанции решение суда первой инстанции оставлено без изменения, а апелляционная жалоба СЗАО "Горы" - без удовлетворения.-0-

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