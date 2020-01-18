18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионер погиб при пожаре в Воложинском районе, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Ганчицы поступило спасателям 17 января в 18.52. В результате пожара погиб хозяин 1958 года рождения. Причина пожара устанавливается.

Еще один человек погиб на пожаре в жилом доме по улице К.Чорного в агрогородке Тимковичи Копыльского района. Инцидент произошел 17 января в 20.37. В результате пожара погиб хозяин 1960 года рождения.

Как сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС, 17 января в 19.27 поступило сообщение о пожаре в Бешенковичском районе в квартире двухквартирного жилого дома по улице Первомайской в агрогородке Улла. В результате пожара погиб находившийся в гостях мужчина 1983 года рождения. "Работники МЧС спасли гостя 1968 года рождения, который с отравлением продуктами горения госпитализирован. При самостоятельном тушении пожара получил ожоги сын квартиросъемщицы 1980 года рождения, его также госпитализировали", - рассказали в МЧС. Причина пожара устанавливается.-0-