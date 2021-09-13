Пенсионер погиб в ДТП в Пружанском районе

13 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе в ДТП погиб местный житель, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал официального представителя МВД Ольги Чемодановой.

Смертельная авария произошла 11 сентября около 11.00 на 103-м км дороги Р85 Высокое - Слоним. По предварительной информации, 32-летний минчанин на микроавтобусе "Мерседес" отвлекся и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем "ВАЗ" под управлением 63-летнего жителя Пружан. От полученных травм пенсионер погиб.

Почти в это же время авария произошла в Березовском районе на дороге Н104 Тихны - Лукомер. По предварительной информации, 64-летний водитель на "Дэу Матиз" при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество двигавшемуся по главной дороге под управлением 35-летнего водителя автомобилю "Рено" и столкнулся с ним.

Пожилого автомобилиста с травмами госпитализировали.-0-