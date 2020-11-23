Пенсионерка погибла под колесами легковушки в Дрибинском районе

23 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Дрибинском районе под колесами легкового автомобиля погибла женщина-пешеход. Такую информацию разместила в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла 21 ноября около 19.00 на автодороге Селец - Мосток - Дрибин - Горки. 37-летняя женщина ехала за рулем автомобиля Mitsubishi ASX со стороны Могилева в направлении Дрибина и сбила пешехода - 60-летнюю жительницу деревни Русенка. От травм пенсионерка скончалась на месте.

По предварительной информации, погибшая шла по центру проезжей части. Женщина не была обозначена световозвращающими элементами.

В этот же день около 18.00 произошла авария в Могилеве. Водитель 1977 года рождения за рулем LADA Vesta при повороте наехал на пешехода 1964 года рождения. Женщина пересекала дорогу по нерегулируемому переходу. В результате она с травмами госпитализирована.

По фактам ДТП проводятся проверки.-0-