Пенсионерка погибла под колесами микроавтобуса в Буда-Кошелевском районе

19 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В деревне Дербичи Буда-Кошелевского района микроавтобус сбил насмерть женщину. Авария произошла 18 декабря в 6.50, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Установлено, что гражданин Молдовы, управляя микроавтобусом "Фольксваген", сбил местную жительницу 1952 года рождения. От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП. В ГАИ отметили, что она не была обозначена световозвращающими элементами.
По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело, проводится проверка.-0-
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