Пенсионерка погибла при пожаре в Лунинецком районе

23 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пенсионерка погибла при пожаре в своем доме в Лунинецком районе, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Трагедия произошла 22 декабря. В 15.27 спасателям поступила информация о пожаре в жилом доме в агрогородке Кожан-Городок. Когда подразделения МЧС прибыли на место вызова, из-под кровли жилища шел дым. Дом был закрыт изнутри. В жилой комнате на полу без признаков жизни спасатели обнаружили 82-летнюю хозяйку. Они вынесли женщину на свежий воздух, медики констатировали ее смерть. Известно, что пенсионерка жила одна.

Огонь повредил перекрытие, внутреннюю отделку и имущество в доме. Причина пожара устанавливается.-0-