Пенсионерка погибла при пожаре в Славгородском районе

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионерка погибла при пожаре в доме в Славгородском районе, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Сведения о пожаре в деревне Шеломы поступили в РОЧС 14 января около 23.00.

К прибытию работников МЧС дом горел открытым пламенем, создалось плотное задымление. "Со слов соседей, внутри мог находиться человек. Хозяйка 1932 года рождения, инвалид 2-й группы по общему заболеванию, проживала вместе с сыном 1962 года рождения, который покинул дом самостоятельно до прибытия подразделений МЧС. Мужчина не пострадал", - рассказали в областном управлении.

На полу в комнате был обнаружен обгоревший труп хозяйки дома. "Поиск погибшей был затруднен высокой температурой и плотным задымлением", - уточнили спасатели.

Огнем уничтожена кровля, частично перекрытия и имущество в доме.

Причина пожара устанавливается.-0-

Фото МЧС