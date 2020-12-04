Перед судом предстанет мужчина, наехавший на военнослужащего внутренних войск МВД

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Жодино направила уголовное дело в суд в отношении 57-летнего местного жителя, который совершил насилие в отношении военнослужащего внутренних войск МВД, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Минской области.

Установлено, что 11 августа около 19.40 обвиняемый умышленно наехал автомобилем Nissan Sentra на переходившего дорогу на улице 50 лет Октября, вблизи магазина, старшего сержанта. Военнослужащий внутренних войск МВД в это время выполнял обязанности по охране общественного порядка в Жодино на незаконном массовом мероприятии - митинге. Потерпевший был в форменном обмундировании и экипирован специальными средствами. Протащив его на капоте машины около 30 м, водитель скрылся с места происшествия.

Военнослужащий получил телесные повреждения: перелом костей голени с растяжением связок правого коленного сустава, ушиб с гематомой теменной области слева, ссадину левого локтевого сустава.

В ходе предварительного следствия обвиняемый отказался выражать отношение к предъявленному обвинению и давать показания. Вместе с тем он возместил причиненный потерпевшему физический и моральный вред.

При изучении уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласился с правовой квалификацией содеянного по ч.1 ст.366 УК.-0-