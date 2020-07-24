Переплатил в 4 раза: эксперты установили реальную стоимость проданного пенсионеру постельного белья

24 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Лидские эксперты установили реальную стоимость постельного белья, проданного пенсионеру по завышенной в несколько раз цене. Мужчине вернули деньги, сообщили БЕЛТА в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области.

К 79-летнему жителю Лидского района заглянула неизвестная. Женщина разговорилась с мужчиной и рассказала, что продает постельное белье. Пообещала пенсионеру хорошую скидку. В итоге он приобрел два комплекта за Br400. Позже показал покупку родственнице, та засомневалась, стоит ли белье таких денег. За помощью мужчина обратился в милицию.

Была назначена товароведческая экспертиза, которую провели сотрудники Лидского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз.

"Проведя детальное исследование предоставленных комплектов, эксперты установили их состав (в нем имеются синтетические волокна), а также первоначальную стоимость каждого из наборов постельного белья. Цена одного из них составила чуть более Br64, другого - почти Br32", - рассказали в областном управлении ГКСЭ.

Сотрудники Лидского РОВД установили личность женщины, которая продала пенсионеру постельное белье по завышенной цене. Она в содеянном раскаялась и вернула мужчине деньги.-0-