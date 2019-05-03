Пилорама горела в Гомельском районе

3 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Информация о пожаре пилорамы в поселке Красный Маяк поступила утром 2 мая, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингирей.

К прибытию спасателей наблюдалось открытое горение здания. Огнем уничтожена кровля, потолочное перекрытие здания, повреждены 200 куб. м пиломатериалов, три деревообрабатывающих станка. Пострадавших нет.

Возможная причина пожара - нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.-0-

Фото Гомельского областного управления МЧС