Пилорама горела в Гомельском районе

3 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Информация о пожаре пилорамы в поселке Красный Маяк поступила утром 2 мая, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингирей.
К прибытию спасателей наблюдалось открытое горение здания. Огнем уничтожена кровля, потолочное перекрытие здания, повреждены 200 куб. м пиломатериалов, три деревообрабатывающих станка. Пострадавших нет.
Возможная причина пожара - нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.-0-
Фото Гомельского областного управления МЧС
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