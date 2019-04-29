В Калинковичском районе сгорело 20 т сена

29 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичском районе сгорел сеносклад, сообщила БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингирей.
Информация о пожаре на сеноскладе в деревне Якимовичи поступила 28 апреля в 03.54. К прибытию спасателей огнем была охвачена вся площадь постройки. "На складе находилось 20 т тюкованного сене укоса 2018 года. Территория объекта не огорожена и не охранялась", - уточнила официальный представитель.
Огнем уничтожено 20 т сена.
Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.-0-
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