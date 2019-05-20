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Пинчанин утонул в Припяти

Происшествия 20.05.2019 | 14:06

20 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске на реке Припять утонул 30-летний мужчина, сообщили БЕЛТА в Брестской областной организации общества спасания на водах.

По предварительной информации, 18 мая компания из трех человек отправилась отдыхать на реку в пригороде Пинска, мужчины употребляли спиртное. Один из них отправился ловить раков, нырял. Спустя время товарищи заметили пропажу молодого человека, о чем сообщили в милицию. Примерно в 22.15 правоохранители передали эту информацию сотрудникам спасательной станции ОСВОД. Дежурная смена отправилась в район бедствия, однако в темное время суток поиски результатов не дали. Они возобновились утром. Около 16.40 тело пропавшего мужчины было найдено в 70 м ниже по течению от того места, где остановилась компания.

Правоохранители проводят проверку, выясняют все обстоятельства происшествия.

На водоемах Брестской области с начала года погибли 11 человек (один из них ребенок), спасены трое. ОСВОД призывает граждан соблюдать правила безопасного поведения на воде.-0-

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