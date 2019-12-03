Пинчанина подозревают в убийстве бывшей супруги

3 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники управления Следственного комитета по Брестской области устанавливают обстоятельства убийства 44-летней жительницы Пинска. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.
Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в одной из квартир Пинска вечером 22 ноября. Было возбуждено уголовное дело. С учетом полученной информации, по подозрению в совершении преступления задержан 47-летний бывший муж пинчанки. Известно, что экс-супруги после развода продолжали проживать совместно.
Мужчине предъявлено обвинение по ч.2 ст.139 (убийство) УК. Он содержится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается следственным управлением УСК по Брестской области. Назначены судебно-медицинская, дактилоскопическая, трасологическая, медико-криминалистические экспертизы.-0-