Пинчанина приговорили к 4 годам колонии за угрозу ножом милиционерам

10 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске осудили 31-летнего местного жителя, который угрожал применением насилия сотрудникам органов внутренних дел, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.

Установлено, что 12 августа около 21.50 пьяный пинчанин грубо нарушил общественный порядок вблизи одного из административных зданий города. Находившиеся рядом инспекторы ДПС попытались его задержать, чтобы пресечь противоправные действия. Мужчина оказал активное сопротивление, с использованием ножа угрожал расправой милиционерам.

Впоследствии свое поведение обвиняемый объяснил состоянием опьянения: в крови у него было 1,8 промилле алкоголя. Он также заявил, что ничего не помнит. Убедительных объяснений, зачем взял с собой нож в общественное место, мужчина не привел и в содеянном раскаялся.

С учетом доказательств, представленных гособвинителем, суд признал пинчанина виновным по ст.364 (угроза применения насилия в отношении сотрудников милиции) УК. В качестве наказания ему назначено 4 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-