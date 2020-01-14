Пинская школьница дала отпор грабителю

14 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске 20-летний грабитель напал на несовершеннолетнюю девушку, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В Пинский ГОВД обратился местный житель с заявлением о нападении на его дочь-подростка. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники уголовного розыска и следственно-оперативная группа. По словам девушки, по дороге домой на нее неожиданно набросился неизвестный мужчина и попытался вырвать сумку. Школьница не растерялась и дала отпор злоумышленнику, после чего он скрылся.

Девушка смогла подробно описать внешность нападавшего. Правоохранители его вскоре задержали недалеко от дома пострадавшей. Пинчанин 1999 года рождения пояснил, что пытался совершить грабеж с целью завладеть деньгами.

Следователи дадут правовую оценку действиям фигуранта.-0-