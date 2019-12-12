Пинские подростки устроили шопинг с чужими банковскими карточками

12 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Трое несовершеннолетних жительниц Пинска подозреваются в хищении денег с банковских карт, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В милицию обратилась 51-летняя местная жительница. Со слов заявительницы, она стала получать оповещения о снятии денежных средств с ее карточки в различных торговых точках Пинска, хотя сама женщина никаких покупок не совершала. Сыщики с помощью записей с камер видеонаблюдения установили, что к хищению денег причастны две девушки 16 и 17 лет. Учащиеся одного из учебных заведений Пинска пояснили, что карточку нашли на улице и решили воспользоваться ею для покупок. Они потратили на шопинг более Br400.

Двумя днями ранее аналогичный случай произошел с 24-летним местным жителем. Молодой человек обратился в Пинский ГОВД с заявлением о пропаже своей банковской карточки, с которой уже исчезла часть средств. Сотрудники группы по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий выяснили, что с бесконтактной карточки была произведена оплата товаров в одном из магазинов города на сумму около Br60.

Вскоре правоохранители установили и личность подозреваемой. Ею оказалась пинчанка 2003 года рождения. Несовершеннолетняя пояснила, что увидела на прилавке забытую кем-то банковскую карточку и забрала ее.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники) УК.-0-