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24 января 2021, 13:51

Пять автомобилей столкнулись на МКАД

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД столкнулись пять автомобилей, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП произошло 23 января около 12.00. 30-летний водитель "Пежо" ехал в третьей полосе по внутреннему кольцу МКАД со стороны улицы Стебенева в направлении улицы Кижеватова. Из-за несоблюдения безопасной дистанции он столкнулся с автомобилем "Ситроен", который от удара отбросило на "Шевроле" и "Ниссан". После столкновения "Шевроле" отбросило на "Мерседес".

В результате аварии машины получили механические повреждения. Пострадавших нет.

В ведомстве напомнили, что водителям необходимо соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволит избежать столкновения в случае его экстренного торможения или остановки, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность дорожного движения с транспортными средствами, стоящими или движущимися по соседним полосам движения. Важно учитывать погодные условия.-0-

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