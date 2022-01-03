Пять пострадавших туристов в ДТП в Лиозненском районе находятся в тяжелом состоянии

3 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Пострадавшим в ДТП с туристическим автобусом в Лиозненском районе оказывается необходимая помощь, пять человек находятся в тяжелом состоянии, сообщил журналистам главный врач Витебской областной клинической больницы Евгений Матусевич, передает корреспондент БЕЛТА.
Машины скорой помощи доставили больницу 41 человека. Для лечения развернуты все необходимые силы и средства. На помощь коллегам из Витебска приедут специалисты из Минска.
"Хирургическое отделение было перепрофилировано для приема большого количества пострадавших. В настоящий момент пять человек в тяжелом состоянии и находятся в операционной: у них травмы позвоночника, ключицы, пяточной области", - сказал главврач.
Остальные пациенты имеют повреждения средней тяжести и менее серьезные. Основные профили травм - черепно-мозговые и челюстно-лицевые травмы, раны и ушибы.
Все люди согреты и накормлены, с ними работают два психолога. Кроме хирургического отделения задействованы также нейрохирургическое, травматологическое и ЛОР-отделение.
Как сообщалось, сегодня днем в Лиозненском районе на трассе М8 столкнулись туристический автобус и легковой автомобиль. Водитель легковушки при обгоне выехал на встречную полосу движения и врезался в экскурсионный автобус. В результате ДТП водитель машины погиб, пассажиры и водитель автобуса госпитализированы. Среди пострадавших один ребенок 2013 года рождения, он чувствует себя хорошо.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.-0-