30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятилетнего пассажира микроавтобуса доставили в медучреждение после ДТП в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД столицы Анастасию Забавскую.

Водитель КамАЗа ехал по Партизанскому проспекту со стороны ул.Бехтерева в направлении ул.Жилуновича и из-за несоблюдения безопасной дистанции врезался в автомобиль ГАЗ, который остановился в той же полосе на запрещающий сигнал светофора. После удара КамАЗ выехал за пределы проезжей части.

В микроавтобусе в детских удерживающих устройствах ехали четыре ребенка, одного из них, пяти лет, доставили в учреждение здравоохранения для осмотра.

На месте работают сотрудники ОГАИ Заводского РУВД Минска.-0-