Пьяного бесправника за рулем грузовика задержали в Бресте

17 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте бесправник второй раз попался пьяным за рулем автомобиля, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Предположительно нетрезвого водителя участники дорожного движения заметили в микрорайоне Речица. Туда по ориентировке направились сотрудники ГАИ. Грузовой автомобиль "Ивеко" остановили на улице Писателя Смирнова. Во время общения с водителем, 24-летним жителем Бреста, по визуальным признакам стало ясно, что он находится в нетрезвом состоянии. Позже это подтвердило медицинское освидетельствование: 1,3 промилле алкоголя.

Установлено, что молодой человек никогда не имел права управления транспортным средством, а несколько месяцев назад уже привлекался к ответственности за езду без прав. В отношении брестчанина составлены два административных протокола.-0-