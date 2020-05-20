Пьяного водителя фуры задержали под Слуцком

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяного водителя фуры задержали на трассе в Слуцком районе, он ехал без прав. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Сотрудники спецотдела Департамента охраны МВД 19 мая сопровождали иномарку из Минска в Солигорск. В Слуцком районе наряд обратил внимание на ехавшую в попутном направлении фуру. Грузовик вилял по сторонам, а во время опережения другого авто зацепил колесами разделительный газон.

"Милиционеры включили проблесковые маячки, ускорились и по громкой связи потребовали от водителя большегруза остановиться. Тот отреагировал не сразу, но в итоге подчинился требованиям милиционеров. Когда мужчина вышел из кабины, от него пахло спиртным, речь была несвязной", - рассказали в Департаменте охраны МВД.

Позже с мужчиной разбиралась ГАИ. Выяснилось, что 49-летний житель Минска уже задерживался за пьяное вождение и был лишен прав в 2013 году. С тех пор он не получал водительское удостоверение.-0-