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17 мая 2021, 13:53

Пьяного водителя школьного автобуса задержали в Брестском районе

Фото из архива
Фото из архива

17 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе сотрудники ГАИ задержали пьяного водителя школьного автобуса, сообщила БЕЛТА старший инспектор группы по агитации и пропаганде управления ГАИ УВД облисполкома Наталия Милюкова.

Инцидент случился в городском поселке Домачево. Сотрудники ГАИ сегодня в 7.55 остановили 28-летнего водителя автобуса МАЗ. По визуальным признакам мужчина был пьян, поэтому инспекторы сопроводили его на медосвидетельствование. Подозрения подтвердились: в парах выдыхаемого воздуха обнаружено 1,6 промилле.

"Мужчина ехал в деревню Леплевка на первый остановочный пункт, где должен был забрать детей. По его словам, до четырех утра он пил слабоалкогольные напитки. Чувствовал себя хорошо, поэтому сел за руль", - рассказала Наталия Милюкова. Она добавила, что пассажиров в салоне не было. Водителя вовремя отстранили от управления транспортом.

На мужчину за пьяное вождение составлен административный протокол. Также к ответственности будет привлечен специалист, который допустил его выпуск на линию.-0-

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