Пьяного водителя задержали сотрудники ГАИ в Минске

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяного водителя, гражданина КНР, задержали сотрудники ГАИ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 8.00 сотрудниками отдела ГАИ Фрунзенского района был задержан 25-летний гражданин КНР. Молодой человек управлял Infiniti, двигался по прилегающей территории дома номер 11 по ул.Дунина-Марцинкевича.

"При проверке документов физическое состояние гражданина вызвало подозрение, что в дальнейшем подтвердилось результатами медицинского освидетельствования -1,59 промилле алкоголя в организме нарушителя", - отметили в ГАИ.-0-