Пьяный бесправник в Лепельском районе пытался скрыться от ГАИ

Год малой Родины
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 1 августа 2020
Минск Переменная облачность +14°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:41 Футболисты "Белшины" разгромили "Смолевичи" в чемпионате Беларуси Спорт
18:30 Хоккеисты "Юности" обыграли "Неман" и завоевали главный приз турнира памяти Александра Дубко Спорт
18:15 Лукашенко поручил оказать поддержку избиркомам и позаботиться об обеспечении безопасности их работы Президент
18:09 В Индии при падении крана на судоверфи погибли 11 человек В мире
18:06 Новую школу начинают строить в Бобруйске Регионы
17:58 Пьяный бесправник в Лепельском районе пытался скрыться от ГАИ Происшествия
17:53 Украина внесла Беларусь в "зеленый" список по коронавирусу Общество
17:47 Обновленная детская больница заработала в Бобруйске Регионы
17:31 Гонками на 200 м завершился четвертый день чемпионата Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Спорт
17:18 Любителей интеллектуальных игр объединит оздоровительная смена в Лидском районе Регионы
17:02 НХМ приглашает познакомиться с пейзажной живописью белорусских мастеров ХХ века Культура
16:39 Новые правила карантина начали действовать в Украине В мире
16:23 Национальная библиотека Беларуси приглашает читателей создать гербарий Общество
16:09 VII Международный конгресс "Библиотека как феномен культуры" пройдет в новом формате Культура
15:55 Белорусский велосипедист Евгений Королек стал стажером команды "Газпром-РусВело" Спорт
15:47 Выставка живописи, графики и керамики Натальи Максимовой состоится в Минске Афиша
15:44 ФОТОРЕПОРТАЖ: В Минске отметили 90-летие воздушно-десантных войск Регионы
15:32 Каждый своим трудом должен вносить вклад в развитие нашего государства - директор гимназии Регионы
15:23 В Казахстане провели первую вакцинацию от COVID-19 В мире
15:11 "Минск" обыграл "Строитель" в первом финальном матче чемпионата Беларуси по хоккею на траве Спорт
15:05 Разработки Института физиологии НАН получили признание как в Беларуси, так и за рубежом - ученый Общество
14:58 Карантинные ограничения продлили в Боливии до 31 августа В мире
14:45 Саснович сыграет с Комардиной в первом раунде квалификации турнира в Палермо Спорт
14:40 Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 16 районах Беларуси Общество
14:28 Илья Ивашко одержал третью победу на выставочном турнире в Барселоне Спорт
14:20 Хоккеисты "Гомеля" обыграли "Лиду" и заняли 3-е место на турнире памяти Александра Дубко Спорт
14:06 Зачем лететь в Стамбул через Минск - эксперт о странностях в легенде боевиков ЧВК Вагнера Общество
14:01 ЦИК определил порядок голосования граждан с COVID-19 на президентских выборах Политика
13:22 Стали известны медалисты чемпионата Беларуси по гребле в стартах байдарок-двоек на 500 м Спорт
13:04 В Беларуси выздоровели и выписаны 62 686 пациентов с COVID-19 Общество
Все новости
Все новости
Происшествия
01 августа 2020, 17:58

Пьяный бесправник в Лепельском районе пытался скрыться от ГАИ

Фото УВД Витебского облисполкома
Фото УВД Витебского облисполкома

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лепельском районе пьяный бесправник пытался скрыться от ГАИ. Такую информацию в своем Telegram-канале разместила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня в Лепельский РОВД поступило сообщение, что в деревне Боровка пьяный водитель управляет автомобилем "Фольксваген Пассат". На место незамедлительно выбыл наряд ГАИ. Около 00.45 иномарку обнаружили в деревне. Водитель проигнорировал законные требования инспекторов об остановке и увеличил скорость. Началось преследование", - рассказали в МВД.

Сотрудники неоднократно подавали сигналы об остановке, используя маячки красно-синего цвета и громкоговорящее устройство, но водитель продолжал движение. Для его задержания были сориентированы подразделения ГАИ Витебска и пригородных районов. Чтобы остановить авто, милиционеры сначала сделали предупредительные выстрелы в воздух, а затем - по колесам машины. В итоге правонарушителя задержали. Им оказался 42-летний местный житель. В парах выдыхаемого воздуха у него было 1,63 промилле алкоголя.

Составлено несколько административных протоколов за нарушение правил дорожного движения. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за вождение в пьяном виде.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Витебская область ГАИ Лепель МВД
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Происшествия
Фото МЧС В Воложинском районе легковушка съехала в кювет и врезалась в дерево
Фото МЧС В Оршанском районе мужчина выпрыгнул из окна во время пожара в квартире
Фото из архива СК: показания задержанных под Минском боевиков непоследовательны и противоречивы
Фото УВД Брестского облисполкома Грузовой автомобиль загорелся в ДТП под Брестом
Фото из архива Суд вынес приговор по делу об убийстве женщины, чьи останки нашли в Свислочи
Фото из архива В Костюковичах ворона вытащила из рюкзака парня похищенные им деньги
Главное
Во время встречи Лукашенко поручил оказать поддержку избиркомам и позаботиться об обеспечении безопасности их работы
Изменения августа: повышаются некоторые виды пенсий и детские пособия
В Беларуси выздоровели и выписаны 62 686 пациентов с COVID-19
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 16 районах Беларуси
Топ-новости
Большая малая родина - вышел финальный выпуск проекта БЕЛТА "З гонарам у сэрцы"
ЦИК определил порядок голосования граждан с COVID-19 на президентских выборах
У Беларуси есть ресурсы для ускоренного выхода на устойчивые темпы опережающего роста - Петришенко
"Амкодор" открыл научно-технический центр
ФОТОРЕПОРТАЖ: В Минске отметили 90-летие воздушно-десантных войск
Обновленная детская больница заработала в Бобруйске
МИД Беларуси направил ноту российской стороне в связи с ситуацией на границе
В Беларуси ограничено купание в 28 зонах отдыха, запрещено в 15
"Белавиа" с 1 августа изменяет условия покупки дополнительного багажа
Новый биатлонный комплекс открыли в Чаусах
Министры в августе проведут приемы граждан в регионах
Украина внесла Беларусь в "зеленый" список по коронавирусу
Минсвязи подготовило проект концепции госпрограммы по цифровому развитию страны на 2021-2025 годы
Конкурс на дневное бюджетное отделение в БГУ составил 1,63 человека на место
"Белавиа" с 16 августа возобновляет полеты в Вену
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Подготовка и проведение выборов Президента Беларуси Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.