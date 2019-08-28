Пьяный минчанин обокрал автобус хоккейной команды

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный минчанин похитил майки из автобуса хоккейной команды, припаркованного на стоянке возле одной из гостиниц в Минске. Мужчину задержали оперативники Центрального РУВД столицы, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

В ГУВД рассказали, что 50-летний житель столицы подкрался к автобусу и начал дергать за ручки дверей. "В отличие от багажного отделения, которое с легкостью открылось, они оказались заперты. Мужчина взял картонную коробку с вещами из багажного отсека и решил скрыться. Но планам не суждено было сбыться, злоумышленника заметил охранник гостиницы. Он незамедлительно обратился за помощью к правоохранителям - злоумышленника задержали", - проинформировали в столичной милиции.

Известно, что неработающий мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Материалы проверки переданы в Центральный (Минска) РОСК для дачи правовой оценки действиям фигуранта. "Они могут быть квалифицированы по ч.2 ст.205 УК (кража). Ее санкция предусматривает наказание в виде штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до четырех лет, или лишения свободы на тот же срок", - пояснили в ГУВД.-0-