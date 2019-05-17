Пьяный мотоциклист-бесправник врезался в ограждение моста в Добрушском районе

17 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Добрушском районе мотоциклист-бесправник врезался в ограждение моста через реку Уть, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Авария произошла вечером 16 мая. 42-летний водитель с признаками алкогольного опьянения на мотоцикле "Самурай" из-за неправильно выбранной скорости на закруглении дороги не справился с управлением и наехал на отбойное ограждение моста.
С полученными травмами мотоциклист был доставлен в реанимацию областной больницы.
Как пояснили в ГАИ, мужчина не имел права управления транспортным средством, был без мотошлема.
Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан, ставших свидетелям того, что за руль транспортного средства садится водитель в состоянии опьянения, незамедлительно сообщить об этом по телефону 102.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3316 BYN
|2.327 BYN
|2.334 BYN
|USD
|2.0854 BYN
|2.082 BYN
|2.086 BYN
|RUB
|3.2282 BYN
|3.22 BYN
|3.23 BYN