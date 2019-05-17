Пьяный мотоциклист-бесправник врезался в ограждение моста в Добрушском районе

17 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Добрушском районе мотоциклист-бесправник врезался в ограждение моста через реку Уть, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла вечером 16 мая. 42-летний водитель с признаками алкогольного опьянения на мотоцикле "Самурай" из-за неправильно выбранной скорости на закруглении дороги не справился с управлением и наехал на отбойное ограждение моста.

Фото ГАИ УВД Гомельского облисполкома

С полученными травмами мотоциклист был доставлен в реанимацию областной больницы.

Как пояснили в ГАИ, мужчина не имел права управления транспортным средством, был без мотошлема.

Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан, ставших свидетелям того, что за руль транспортного средства садится водитель в состоянии опьянения, незамедлительно сообщить об этом по телефону 102.-0-